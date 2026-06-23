Il Manchester United guidato da Rúben Amorim ha vissuto una parentesi calcistica complessa, terminata con l'esonero avvenuto nel gennaio 2026, una decisione presa dalla dirigenza del club dopo l'ennesima prestazione sotto il livello del club. Questo addio è stato causato da una difficile gestione dello spogliatoio e da risultati pessimi, con la squadra che ha registrato una media di appena 1,23 punti a partita sotto la gestione del tecnico portoghese. Questo dato si è rivelato il più basso in assoluto per un allenatore sulla panchina dei Red Devils nell'intera era della Premier League.

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Le parole di Maguire su Amorim

Durante la sua partecipazione nel podcast condotto daha espresso il suo parere negativo sul lavoro svolto da Rúben Amorim. Il difensore della nazionale inglese ha approfittato di questa intervista per analizzare i problemi strutturali della squadra sotto la guida del portoghese, soffermandosi in particolare sulla gestione di alcuni elementi chiave dello spogliatoio.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: Rúben Amorim, allenatore del Manchester United, osserva durante la partita di Premier League tra Manchester United e Wolverhampton Wanderers all'Old Trafford il 30 dicembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Ha parlato di come il tecnico portoghese volesse Bruno Fernandes nei due del centrocampo, non lasciando spazio al giovane talento inglese Kobbie Mainoo, ancora giovane e con poca esperienza: "Credo che tutto sia nato dal fatto che giocavamo con un centrocampo a due e lui voleva che Bruno Fernandes fosse uno di quei due. E poi penso che volesse un vero e proprio giocatore difensivo accanto a Bruno e, all'epoca, Kobbie era giovane, inesperto e probabilmente non conosceva ancora bene quel ruolo".

Successivamente ha dichiarato che se non avesse lasciato il club, Kobbie Mainoo si sarebbe trasferito altrove: "Se Amorim fosse ancora l'allenatore, probabilmente Kobbie sarebbe stato ceduto e avrebbe cercato un'altra squadra".

Infine ha sottolineato come far partire il centrocampista inglese sarebbe stato un grosso errore: "Sarebbe stato un errore, perché è un ragazzo di Manchester cresciuto nel settore giovanile, e noi vogliamo giocatori come lui nel nostro club per costruire il futuro nei prossimi dieci anni. E speriamo che rimanga con noi per tutti questi anni, perché ha tutte le qualità per riuscirci".