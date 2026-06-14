Incredibile colpo di scena per il futuro della panchina del Milan. Dopo aver sondato il terreno per numerosi profili tra tentennamenti e rifiuti, finalmente il club rossonero è arrivato alla svolta. Fino a qualche giorno fa si pensava infatti che il principale candidato fosse Oliver Glasner, ma nelle scorse ore ha preso sempre più quota la candidatura di Ruben Amorim, ex Sporting Lisbona e Manchester United. Inizialmente diffidente all'idea di un'esperienza italiana, il lusitano ha poi cambiato idea, con persone molto vicine a lui che lo hanno definito "molto motivato" all'idea di rilanciarsi al Milan. La scelta sembrerebbe fatta e La Gazzetta dello Sport parla di un Cardinale affascinato dall'idea di calcio del portoghese, per un ciclo all'insegna di un gioco moderno, votato all'attacco, frizzate e giovane. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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