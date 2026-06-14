Incredibile sorpasso rossonero per il talentuoso allenatore
Grande festa dei tifosi della Scozia per l'esordio al Mondiale
Incredibile colpo di scena per il futuro della panchina del Milan. Dopo aver sondato il terreno per numerosi profili tra tentennamenti e rifiuti, finalmente il club rossonero è arrivato alla svolta. Fino a qualche giorno fa si pensava infatti che il principale candidato fosse Oliver Glasner, ma nelle scorse ore ha preso sempre più quota la candidatura di Ruben Amorim, ex Sporting Lisbona e Manchester United. Inizialmente diffidente all'idea di un'esperienza italiana, il lusitano ha poi cambiato idea, con persone molto vicine a lui che lo hanno definito "molto motivato" all'idea di rilanciarsi al Milan. La scelta sembrerebbe fatta e La Gazzetta dello Sport parla di un Cardinale affascinato dall'idea di calcio del portoghese, per un ciclo all'insegna di un gioco moderno, votato all'attacco, frizzate e giovane. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
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