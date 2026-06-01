Asse di mercato caldissimo tra Milan e Napoli, con la notizia di Massimiliano Allegri prossimo allenatore azzurro che attende soltanto l'ufficialità. Le settimane che scorrono però, avvicinano i partenopei ai primi movimenti di mercato, attendendo i tempi più dilatati per l'impegno dei Mondiali. Nonostante ciò, secondo le ultime indiscrezioni divulgate dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, Adrien Rabiot è diventato il protagonista assoluto di un vero e proprio intreccio che coinvolge Napoli e Milan. Le dinamiche dei trasferimenti estivi si stanno delineando, rendendo il giocatore transalpino uno dei nomi più chiacchierati del momento. Rabiot, infatti, non ha affatto chiuso le porte a nuove avventure, dichiarandosi apertamente disponibile a valutare un trasferimento che potrebbe mutare gli equilibri della Serie A. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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