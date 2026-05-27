Un nome d'arte importante e, la voglia, come sempre, di proseguire il suo cammino senza aiuti o favoritismi. Davide Ancelotti pensa al futuro che potrebbe parlare francese: il suo profilo infatti, interessa a Olivier Létang come potenziale sostituto di Bruno Genesio al LOSC Lille. Nato nel 1990, Ancelotti junior aveva tentato la fortuna nelle squadre giovanili del Milan. Poi un'amichevole con i professionisti e una breve parentesi in Serie B, poi niente di più. La voglia di giocare si è trasformata nel talento di formare, seguire, analizzare, prima con un mentore d'eccezione, papà Carlo, poi sulle proprie gambe. Dopo l'esperienza in solitaria con il Botafogo, ora potrebbe essere il momento dell'Europa, per un esordio importante, la vera prova del nove.

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