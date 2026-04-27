Non è mai semplice essere “il figlio di”, soprattutto nel calcio. Davide Ancelotti lo sa bene: il figlio di Carlo sta provando a costruirsi un percorso tutto suo, lontano dall’ombra ingombrante del padre. Un'impresa difficile, ardua. Ma il tempo sarà l'unico in grado di dire se sia stata una scelta giusta oppure no. Comunque, è da due anni che Davide allena: l'esperienza più lunga, duratura e impegnativa è stata al Botafogo. Non è andata come si aspettava: i risultati sono stati mediocri ed è stato esonerato dopo un anno. Ora è alla ricerca di nuovi stimoli. E la Spagna potrebbe rappresentare l'opportunità perfetta per rilanciarsi. Come riporta Sportmediaset, infatti, il Rayo Vallecano lo ha messo nel mirino nella prossima stagione.

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⚡️@raulvarelar apunta a Davide Ancelotti en la lista 'futuribles' en el banquillo del Rayo Vallecano



El presentador de 'La Tribu' anunció en su programa el nombre del italiano en la lista de posibles sustitutos de Iñigo Pérezhttps://t.co/kRDlY1PIJF — Radio MARCA (@RadioMARCA) April 27, 2026

La Spagna come nuova frontiera: Davide Ancelotti ci sta pensando

Carloè diventato ancora più grande in Spagna: colha vinto tutto. Tra Champions, Liga e Copa Del Rey, il tecnico italiano è diventato una vera e propria leggenda del club. E per molti anni, il suo vice, è stato proprioCol tempo ha studiato le sue mosse, i suoi. Ne ha fatto tesoro. Fino ad arrivare alla decisione di voler brillare di luce propria. La scelta di andare in Brasile è stata audace: campionato tecnicamente e tatticamente diverso dai top europei. Il clima, il calore dei tifosi anche ha il loro peso. Davide lo ha capito sin da subito. In un anno non è riuscito ad entrare nella testa e nei cuori dei tifosi.

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E il Botafogo ha deciso di puntare su altro: via Ancelotti, spazio alle novità. L'esonero gli ha dato però la possibilità di scegliere il suo futuro. Magari in un paese più vicino all'Italia. Magari in Spagna. Proprio per questo, il Rayo Vallecano, in vista della prossima stagione, ha messo nel mirino proprio Ancelotti. Il club spagnolo vuole rinnovare tutto: giocatori, allenatore e dirigenza. E' stanco di essere l'ultimo club di Madrid, vuole di più. E Ancelotti junior potrebbe essere la chiave giusta di questa rivoluzione. Per ora solo voci. Ma il futuro potrebbe riservare sorprese inaspettate.

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