L'ex-allenatore del Botafogo non esclude O'Ney dalla prossima Coppa del Mondo: ma la convocazione dipenderà dalla sua condizione fisica nei prossimi mesi

Daniele Cirafici 10 aprile - 20:23

Il futuro di Neymar al Mondiale 2026 resta ancora incerto, ma non è escluso. In un’intervista alla BBC,Davide Ancelotti ha parlato della situazione dell’attaccante brasiliano, spiegando che la porta della nazionale non è chiusa. Il membro dello staff tecnico della Seleção ha chiarito che al momento il giocatore non è stato convocato perché non ha ancora recuperato la migliore condizione fisica.

La condizione fisica sarà decisiva per Neymar al Mondiale 2026: le parole di Davide Ancelotti — La possibilità di vedere Neymar al Mondiale 2026dipenderà soprattutto dal suo stato di forma nei prossimi mesi. Dopo i problemi fisici che hanno condizionato le ultime stagioni, il fuoriclasse brasiliano dovrà dimostrare continuità e rendimento per tornare a essere una risorsa importante per la nazionale.

“È una decisione dell'allenatore, ha tempo per prenderla. La lista finale sarà pubblica il 18 maggio. È il miglior marcatore di sempre e ha una possibilità. Ha tempo per essere al massimo livello e entrare nella lista”. Queste le parole di Davide Ancelotti, dalle quali emerge la volontà di riportare O'Ney in nazionale, ma con un messaggio chiaro per l’attaccante: tornare al 100% sarà fondamentale per poter essere preso in considerazione per il Mondiale.

Il sogno Mondiale resta ancora aperto — Nonostante le difficoltà attraversate negli ultimi mesi, il sogno di vedere Neymar al Mondiale 2026 resta ancora aperto. Le parole di Davide Ancelotti confermano che lo staff tecnico della nazionale brasiliana continua a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione dell’attaccante. Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche e dalle prestazioni che riuscirà a offrire nelle prossime uscite, elementi fondamentali per dimostrare di poter tornare ai livelli che lo hanno reso uno dei giocatori più decisivi del panorama internazionale.

Dal canto suo, O’Ney è determinato a lavorare per rientrare nei piani della Seleção. L’obiettivo è quello di convincere lo staff tecnico e guadagnarsi una nuova occasione con la maglia verdeoro, così da poter contribuire alla corsa del Brasile nella competizione. Per il fuoriclasse brasiliano si tratterebbe inoltre di un appuntamento speciale, probabilmente l’ultimo Mondiale della sua carriera.