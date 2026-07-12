Il Milan continua a lavorare tra presente e futuro, costruendo la migliore rosa per l'esordio in panchina di Ruben Amorim. L'infortunio di Christian Pulisic patito nei Mondiali ha complicato non poco i piani del neo allenatore e della squadra rossonera, con il tecnico che è stato molto chiaro nella sua conferenza stampa di presentazione, valutando molto positivamente le qualità dell'americano. Questo intoppo cambia i piani, perché l'ex Chelsea non sarà disponibile per un periodo che attualmente va dalle tre alle sei settimane. Per questo motivo, sono diversi i nomi spuntati nei radar rossoneri per rinforzare il reparto dei trequartisti e tra questi c'è quello caldissimo di Konstantinos Karetsas, gioiello del Genk. Scopriamo tutto su di lui dagli inizi della carriera alla sue qualità tecniche. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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