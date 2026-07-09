L'attaccante statunitense del Milan, Christian Pulisic, ha riportato un problema durante l'ottavo di finale contro il Belgio e resterà ai box per 6 settimane
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Brutte notizie in casa Milan. Durante la sua ultima partita al Mondiale 2026 con la maglia della nazionale statunitense, persa per 1-4 contro il Belgio, Christian Pulisic ha rimediato un infortunio alla gamba destra che, con l'arrivo della prossima stagione, preoccupa certamente l'ambiente rossonero e, in particolare, il nuovo tecnico Ruben Amorim.
L'infortunio di Christian PulisicAl 59' minuto dell'ottavo di finale del Mondiale tra Stati Uniti e Belgio, Christian Pulisic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico rimediato in uno sfortunato scontro di gioco con l'avversario Youri Tielemans.
Al posto del n.10 degli Stati Uniti entrerà Berhalter ma, all'incirca mezz'ora dopo la sostituzione, ci penserà Romelu Lukaku a siglare il definitivo 4-1 per i Diavoli Rossi, causando la conseguente eliminazione dal Mondiale 2026 da parte della nazionale a stelle e strisce.
Stop di sei settimane per l'attaccante statunitenseSecondo quanto riportato da Sky Sport e il noto giornalista Gianluca Di Marzio, Christian Pulisic avrebbe rimediato un edema al perone della gamba destra. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si parla di ben sei settimane di stop per il calciatore del Milan, di cui 3 coincideranno con le vacanze post-Mondiale e le rimanenti saranno per la riatletizzazione. La notizia, dunque, preoccupa non poco il mondo rossonero, su tutti il nuovo allenatore Ruben Amorim in vista della preparazione estiva.
🚨🇪🇸 Lamine Yamal was asked about Lionel Messi's performance at the 2026 World Cup at the age of 39:— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 9, 2026
🗣️ “Leo Messi has been incredible so far. Everyone knows who Messi is, but nobody expected this level at the World Cup. I'm so happy for him.” 😍🇦🇷
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Quanto alla prima di campionato con il Milan, però, sempre secondo Gianluca Di Marzio, dallo staff rossonero filtrerebbe un sano ottimismo: Pulisic infatti dovrebbe riuscire a essere a disposizione di Amorim in tempo contro il Torino e, nonostante l'attesa di ulteriori sviluppi sulle condizioni fisiche dello statunitense, ciò permette al Milan di fare, almeno per il momento, un grande sospiro di sollievo.
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