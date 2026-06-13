Momento di stallo in casa Milan per il futuro della panchina rossonera. Gerry Cardinale non è arrivato a un nome a cui affidare la squadra, con diversi candidati in lizza in attesa di risolvere prima i vari problemi societari che si rinnovano all'ombra della Madonnina. I nomi in corsa al momento, sono tre: Oliver Glasner che aspetta e poi i due più giovani e talentuosi come Matthias Jaissle e Ruben Amorim. A fare il punto della situazione è l'esperto di mercato Fabrizio Romano sui suoi canali social, che chiarisce la posizione del club, aggiornando i tifosi sugli ultimi movimenti per affidare la panchina per la prossima stagione, assolutamente di rilancio. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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