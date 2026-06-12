Continua il periodo negativo del Milan: ormai certo l'addio di Massimilano Allegri, i rossoneri devono cercare un nuovo allenatore.Dopo una stagione che ha lasciato più interrogativi che certezze, la dirigenza è al lavoro per costruire il proprio futuro e cercare figure capaci di guidare il Club. A tal proposito, sembrava ad un passo l'arrivo in panchina di Ralf Rangnick, attuale Ct dell'Austria. Ma, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, la trattativa sembra essere sfumata definitivamente.

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Rangnick stufo di aspettare: resterà Ct dell'Austria?

Il dirigente e allenatore tedesco è. Dopo svariate settimane di discussioni e valutazioni interne, il Ct sembra aver rifiutato la proposta delche ora si trova costretta a guardarsi attorno per cercare un nuovo allenatore.

VIENNA, AUSTRIA - MARZO 31: Ralf Rangnick, Allenatore dell' Austria, guarda i propri calciatori durante l'amichevole internazionale nel match tra Austria e South Korea all' Ernst Happel Stadium il 31 Marzo, 2026 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)

Stando alle ultime indiscrezioni,Rangnick avrebbe deciso di non attendere più una risposta definitiva da parte del Milan. Il tedesco aveva manifestato l'interesse ad accettare l'incarico e vivere una nuova esperienza in Serie A. L'idea del Ct era quella di assumere il controllo dell'area tecnica con grandi poteri decisionali, costruendo una struttura composta da uomini di fiducia e impostando un progetto a lungo termine.

La società rossonera avrebbe preferito prendersi ulteriore tempo per decidere. A tal proposito, Rangnick avrebbe deciso di chiudere definitivamente le porte. Una decisione che sembra rafforzare l'idea della Nazionale Austriaca di prolungare la sua avventura con il tecnico fino agli Europei 2028.

Ralf Rangnick non andrà al Milan.



Il club rossonero non apre alle condizioni del dirigente tedesco e la trattativa s’interrompe.



Rangnick aspettava una risposta definitiva entro la giornata di oggi.



Come raccontato, la Federazione austriaca ha fatto il possibile per… pic.twitter.com/8nzDrPzjpt — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 12, 2026

Inizia il casting per il nuovo allenatore

Dopo la decisione di Rangnick,. Secondo quanto riportato da, tra i nomi monitorati restano quelli di, tecnici con caratteristiche differenti ma accomunati da una forte idendità di gioco e una visione moderna del calcio.

La sensazione è che i rossoneri vogliano accelerare nelle prossime ore per evitare ulteriori ritardi nella programmazione della nuova stagione. Dopo il mancato accordo con il tedesco, il Club dovrà trovare una soluzione nel minor tempo possibile. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi può approdare sulla panchina di un club così prestigioso.

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