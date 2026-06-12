Il Torino ha un nuovo allenatore. Parliamo di Ignazio Abate, chiamato a confrontarsi con la sua prima esperienza in Serie A. L'ex difensore conosce molto bene il nostro campionato e la piazza granata da giocatore. Per lui, dunque, si tratta di un ritorno romantico.

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Torino, ecco il nuovo allenatore: Ignazio Abate is back

Ignazio Abate ha cominciato ufficialmente la sua carriera da allenatore nel, quando ha guidato l'Under 16 del Milan. Tra il 2022 e il 2024, ha goduto di una promozione, avendo guidato ladei rossoneri. Successivamente, è stata laa puntare su di lui, dopo la retrocessione dalla Serie B alla Serie C. Senza aver completato l'annata sportiva, nell'aprile del 2025 viene esonerato, lasciando la sua squadra al secondo posto a 5 lunghezze dal primo piazzamento occupato dall'Entella. Nel giugno 2025, Abate è scelto dallaper affrontare la stagione in Serie B. Dopo l'eliminazione in semifinale ai playoff con il Monza, Abate rescinderà il suo contratto coi campani.

TORINO, ITALIA - 19 MAGGIO: L'allenatore dell'AC Milan Ignazio Abate festeggia alla fine della partita di Primavera 1 tra Torino FC U19 e AC Milan U19 il 19 maggio 2024 a Torino, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Adesso, per lui, si aprono le porte dell'esperienza alla guida del Torino. Il club granata, dopo aver salutato Roberto D'Aversa, meritevole di una salvezza arrivata con laro anticipo, ha puntato tutto sull'ex difensore. Classe 1986, Ignazio Abate ha già giocato nel Torino nella stagione 2008-2009, prima di legarsi a vita al Milan. L'ex terzino eredita una squadra con buone individualità tecniche e punta a portare il Torino nel lato sinistro della classifica.

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Il club lo ha annunciato tramite comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028". Dopo una lunga presentazione del suo pedigree, il Torino ha chiosato nel seguente modo: "Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: “Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".

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