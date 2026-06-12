Ignazio Abate, dal primo luglio prossimo, inizierà formalmente la sua avventura sulla panchina granata. Dopo le esperienze con Ternana e Juve Stabia, allenerà in Serie A.
Under 16, Ignazio Abate vince il suo primo derby da allenatore
Il Torino ha un nuovo allenatore. Parliamo di Ignazio Abate, chiamato a confrontarsi con la sua prima esperienza in Serie A. L'ex difensore conosce molto bene il nostro campionato e la piazza granata da giocatore. Per lui, dunque, si tratta di un ritorno romantico.
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Torino, ecco il nuovo allenatore: Ignazio Abate is backIgnazio Abate ha cominciato ufficialmente la sua carriera da allenatore nel 2021, quando ha guidato l'Under 16 del Milan. Tra il 2022 e il 2024, ha goduto di una promozione, avendo guidato la Primavera dei rossoneri. Successivamente, è stata la Ternana a puntare su di lui, dopo la retrocessione dalla Serie B alla Serie C. Senza aver completato l'annata sportiva, nell'aprile del 2025 viene esonerato, lasciando la sua squadra al secondo posto a 5 lunghezze dal primo piazzamento occupato dall'Entella. Nel giugno 2025, Abate è scelto dalla Juve Stabia per affrontare la stagione in Serie B. Dopo l'eliminazione in semifinale ai playoff con il Monza, Abate rescinderà il suo contratto coi campani.
Adesso, per lui, si aprono le porte dell'esperienza alla guida del Torino. Il club granata, dopo aver salutato Roberto D'Aversa, meritevole di una salvezza arrivata con laro anticipo, ha puntato tutto sull'ex difensore. Classe 1986, Ignazio Abate ha già giocato nel Torino nella stagione 2008-2009, prima di legarsi a vita al Milan. L'ex terzino eredita una squadra con buone individualità tecniche e punta a portare il Torino nel lato sinistro della classifica.
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