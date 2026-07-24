Tra mercato in entrata e quello in uscita, il Milan ha ormai da tempo una questione spinosa da risolvere: quella legata a Rafa Leao. Già dalla scorsa stagione, il rapporto tra il calciatore e il club rossonero si era incrinato, con le parole del forte calciatore che sapevano di addio. Tante pretendenti, anche in questa sessione di mercato e Amorim in panchina a cambiare già i primi equilibri. Nulla per, al momento è cambiato, con le dichiarazioni del portoghese che cambiano improvvisamente le carte in tavola, lasciando presagire persino una piccola apertura per un'incredibile conferma al club all'ombra della Madonnina. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>