Focus mercato per il nuovo Milan di Amorim, non solo intenzionato a rinforzare la rosa con colpi mirati in attacco ma anche a preservare e blindare i propri talenti. Dopo aver perso Liberali a favore del Como, l'intenzione del club è quella di ritrovare altri due importanti e giovani prospetti. Si tratta di Comotto e Camarda, incredibile patrimonio del club rossonero. Comotto, centrocampista classe 2008, ha giocato quest'anno allo Spezia in Serie B raccogliendo molti complimenti. Camarda è un centravanti, anche lui classe 2008. Dopo essere passato per il Milan Futuro ha giocato la scorsa stagione con la maglia del Lecce. Tutti e due ora, sono tornati a Milanello e come riferisce Matteo Moretto sul suo canale Youtube, la dirigenza rossonera vuole fare di entrambi il cuore del progetto presente e futuro. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>