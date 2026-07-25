Il nuovo colpo di mercato in casa rossonera
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Milan sempre più scatenato per il mercato in entrata, con un investimento già di più di 100 milioni. Dopo gli arrivi di Ramos e Gila infatti, arriva un nuovo rinforzo per la difesa: Sankhoun Diawara, ex centrale del Troyes, classe 2006. Reduce da una buona stagione in Ligue 2 con 14 presenze, il giovane francese è stato acquistato per il Milan Futuro di Navarro. Amorim e la dirigenza però vorrebbero inserirlo subito nella prima squadra. La volontà del giocatore ha fatto la differenza per la trattativa, rinunciando a un posto da titolare nei Glasgow Rangers per scegliere la serie A e il rossonero. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
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