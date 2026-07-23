Entra sempre più nel vivo il pre-campionato del Milan di Ruben Amorim. Dopo un primo iniziale test a Milanello contro i giovani del Milan Futuro, per il Diavolo è alle porte una fitta serie di amichevoli più impegnative e di prestigio contro avversari di assoluta caratura, che stanno già mandando i tifosi in visibilio. Si inizia con l'Europa: la formazione di mister Amorim dovrà andare a far visita al Celtic e poi inizierà una tournée tra Europa e Asia. Di seguito il programma completo delle amichevoli estive dei rossoneri, per non perdere neanche un appuntamento del club all'ombra della Madonnina. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>