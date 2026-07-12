Ruben Amorim continua a dirigere e influenzare il mercato del Milan. Il club, infatti, sta puntando un giocatore che il tecnico portoghese stima molto e che conosce bene. Si tratta del terzino Noussair Mazraoui, attualmente al Manchester United. Lo riferisce Matteo Moretto su Youtube.

Reports claim that Milan head coach Ruben Amorim is interested in the possibility of reuniting with his former Manchester United defender Noussair Mazraoui, who remains under contract at Old Trafford until 2028. pic.twitter.com/PUZlPBPwLv — Football Italia (@footballitalia) July 12, 2026

Il Milan di Amorim pensa a Mazraoui come rinforzo in difesa

Spunta un nuovo nome per le fasce laterali della futura formazione rossonera. Quello del marocchino. Un giocatore di grande esperienza internazionale, molto gradito al nuovo tecnico Amorim , che lo conosce perfettamente e lo ha allenato nel periodo in cui erano insieme ai rossi di Manchester. In questo momento non ci sono offerte, non ci sono trattative e i due club non sono in contatto. L'allenatore stima molto il giocatore dele si tratta di una pura idea. Non è escluso, però, che ne risentiremo parlare.

Mazraoui, classe 1997, gioca nei Red Devils dal 2024. In Premier League è arrivato dopo due stagioni in Bundesliga con il Bayern Monaco. In precedenza è stato a lungo un giocatore dell'Ajax, avendo frequentato anche le giovanili dei Lancieri. Con la sua nazionale, il Marocco, ha appena disputato il Mondiale, ed è stato eliminato ai quarti di finale dalla Francia, e vinto la Coppa d'Africa del 2025. Si tratta di un giocatore ormai esperto, abituato ai palcoscenici internazionali. Nasce come terzino destro ma nel corso della sua carriera si è evoluto molto tatticamente. Spesso e volentieri, al Bayern Monaco, in nazionale e allo United si è dovuto adattare a giocare come terzino sinistro e come difensore centrale, ruolo in cui lo abbiamo visto nella gara contro la Francia. All'Ajax era invece il classico terzino di spinta, capace di fornire tanti assist e anche segnare qualche gol.

Una eventuale trattativa non si preannuncia particolarmente facile. Il club lo valuta attorno ai 20 milioni di euro ma lui percepisce uno stipendio da ben sette milioni a stagione. Non una cifra da poco. Il suo contratto scade nel 2028 ed è prevista una opzione per il rinnovo.