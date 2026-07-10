Shakira ha assistito alla gara tra Francia e Marocco, quarto di finale del mondiale che ha visto i francesi guadagnarsi il primo posto tra le semifinaliste. La cantante, oltre ad aver ringraziato Kylian Mbappé per la partecipazione al video DAI DAI - inno ufficiale del mondiale - ha postato una storia su Instagram in cui posa per una foto insieme a Wilfrid Mbappè, padre della stella francese.

Shakira su Mbappé: "Ti sarò eternamente grata"

WROCLAW, POLONIA – 5 settembre 2025: Kylian Mbappé della Francia osserva il campo durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Ucraina e Francia, disputata alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Wroclaw, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Kylian Mbappè è uno dei protagonisti indiscussi di questo Mondiale. L'attaccante del Real Madrid, con 8 gol segnati fin'ora, ha raggiunto Lionel Messi in vetta alla classifica marcatori di questa competizione. Oltre al suo rendimento singolo però, Kylian si sta rivelando trascinatore assoluto di una squadra piena di campioni. E ad assistere alla sua ennesima grande prestazione - nonostante il rigore sbagliato - c'era un ospite speciale: Shakira.

La cantante colombiana ha scritto DAI DAI, inno del torneo, e per questo motivo, più la sua passione per il calcio, sta prendendo parte da spettatrice a molte partite della competizione. Purtroppo per lei la sua nazionale, la Colombia appunto, si è fermata agli ottavi, battuta ai calci di rigore dalla Svizzera. Ma la cantante ha deciso di continuare ad assistere alle gare del torneo e tra queste ha scelto Francia-Marocco.

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Prima di arrivare allo stadio l'artista ha pubblicato dei video su Instagram per ringraziare ufficialmente Mbappé, primo calciatore ad aver accettato il suo invito per comparire nel video della sua canzone. "Una curiosità: sapevate che il primo giocatore ad accettare di partecipare al mio video di Dai Dai è stato Mbappé?". Sempre sull'ex PSG : "".

Ma non solo. La cantante ha anche postato un selfie scattato con Mbappé. Ma questa volta non si tratta di Kylian, bensì di Wilfrid, padre del calciatore. I due erano presenti sugli spalti della partita, e Shakira ha voluto immortalare questo momento e postarlo su un'altra storia Instagram.