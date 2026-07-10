La gara tra Francia e Marocco valida per l'accesso alle semifinali del Mondiale era una di quelle partite ad alta tensione, dentro e fuori dal campo. A Londra ci sono stati degli scontri al termine della gara, nei quali un agente di polizia è rimasto ferito e che hanno portato a 4 arresti. Nel frattempo in Francia una ragazza è morta durante i festeggiamenti.

Francia-Marocco, scontri a Londra

AL KHOR, QATAR – 14 dicembre 2022: Achraf Hakimi del Marocco abbraccia Kylian Mbappé della Francia al termine della semifinale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Francia e Marocco, disputata all'Al Bayt Stadium il 14 dicembre 2022 ad Al Khor, in Qatar. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Il tabellone del Mondiale ha messo di fronte Francia e Marocco un'altra volta, 4 anni dopo la semifinale in Qatar vinta dai francesi. L'esito è stato lo stesso, con i gol di Mbappé e Dembélé che hanno portato la Francia a giocarsi la semifinale contro la vincente di Spagna-Belgio. E, purtroppo, l'esito è stato lo stesso anche fuori dal campo, con degli scontri partiti subito dopo la fine del match. Ma, se tutta l'attenzione era su Parigi, città fulcro della convivenza tra francesi e marocchini, questa volta il teatro degli incidenti è stato Londra.

Stando a quanto riporta The Guardian infatti, ad Egware Road ci sono stati dei tafferugli tra tifosi e forze dell'ordine. Oltre a dei filmati diffusi sui social media che testimoniano l'accaduto, la polizia londinese ha comunicato che nella notte sono state arrestate quattro persone. In più, un agente è stato ricoverato per un trauma cranico causato da una bottiglia di vetro. Nel comunicato si legge: "Gli agenti sono stati inizialmente chiamati dopo che un gruppo di persone si era radunato sulla strada bloccando il traffico. L'incidente è poi degenerato con il gruppo che ha lanciato bottiglie e fatto esplodere fuochi d'artificio. Di conseguenza, sono stati inviati ulteriori agenti nella zona".

Un policier blessé et plusieurs personnes arrêtées lors d'affrontements... à Londres.https://t.co/CThsr8NamM — RMC Sport (@RMCsport) July 10, 2026

Il comunicato prosegue, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel cercare le altre persone coinvolte negli incidenti: "Non tollereremo tali disordini nelle nostre strade, né attacchi contro i nostri agenti. Esamineremo i filmati delle telecamere di sorveglianza e i video che circolano sui social media per garantire che tutti i responsabili vengano assicurati alla giustizia".