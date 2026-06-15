La ricerca del nuovo allenatore del Milan sembra essere giunta al termine, con un colpo di scena da grandi titoli di giornale. A guidare il club rossonero nella prossima stagione sarà con molta probabilità Ruben Amorim. L'ex Sporting Lisbona e Manchester United ha vinto la concorrenza con Oliver Glasner, con il quale non si era arrivati ad un accordo. Secondo A Bola e come confermato anche dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il portoghese volerà a Milano tra la giornata di oggi e domani, firmando un accordo fino a giugno 2028 con possibile prolungamento fino al 2029. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

Caricamento post Instagram...