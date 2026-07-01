Il Milan è scatenato sul mercato in entrata, pronto a dare a Ruben Amorim una squadra che possa essere da subito nuovamente competitiva su più fronti. Dopo l'ufficialità di Gonçalo Ramos, è tempo di mettere nel mirino anche la difesa e i rossoneri puntano in grande. Il nuovo pallino del club infatti, è Virgil van Dijk, punto di riferimento del Liverpool e della Nazionale olandese, appena eliminata al Mondiale. Esperto, tecnico, considerato tra i migliori del reparto più arretrato, rappresenta un'operazione di mercato tutt'altro che semplice, a partire dall'alto ingaggio che attualmente percepisce, sui 7,5 milioni di euro netti a stagione. Ma non solo: nel mirino dei rossoneri anche Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. << CONTINUA SU MILANISTI CHANNEL >>

Caricamento post Instagram...