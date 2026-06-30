Sale l'attesa per il nuovo corso del Milan targato Ruben Amorim: dirigenza a raccolta nel centro sportivo rossonero

Samuele Amato
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Il centro sportivo di Milanello si trasforma nel quartier generale della rifondazione rossonera, ospitando il vertice decisivo che sancisce l'atto di nascita del nuovo Milan. L'evento centrale della giornata è il ritorno in prima linea dei massimi dirigenti – con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani a guidare le operazioni – per formalizzare la rescissione contrattuale di Massimiliano Allegri e, contemporaneamente, accogliere ufficialmente Rúben Amorim.

Sporting Clube de Portugal v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4
LISBONA, PORTOGALLO - 05 NOVEMBRE: Ruben Amorim, capo allenatore dello Sporting CP, ringrazia i tifosi nella sua ultima partita casalinga come allenatore al termine della partita MD4 della fase di lega della UEFA Champions League 2024/25 tra lo Sporting Clube de Portugal e il Manchester City all'Estadio Jose Alvalade il 05 novembre 2024 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

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La presenza fisica della dirigenza a Milanello assume un forte valore simbolico e operativo: serve a firmare i documenti che chiudono definitivamente il capitolo precedente, evitando strascichi legali con il vecchio tecnico, e a consegnare le chiavi della squadra al portoghese. Questo formale "passaggio di consegne", supervisionato dai vertici societari direttamente sul campo, rappresenta lo spartiacque definitivo che azzera il passato e dà il via immediato alla programmazione della nuova stagione sotto la guida di Amorim. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

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