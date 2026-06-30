Sale l'attesa per il nuovo corso del Milan targato Ruben Amorim: dirigenza a raccolta nel centro sportivo rossonero
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Il centro sportivo di Milanello si trasforma nel quartier generale della rifondazione rossonera, ospitando il vertice decisivo che sancisce l'atto di nascita del nuovo Milan. L'evento centrale della giornata è il ritorno in prima linea dei massimi dirigenti – con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani a guidare le operazioni – per formalizzare la rescissione contrattuale di Massimiliano Allegri e, contemporaneamente, accogliere ufficialmente Rúben Amorim.
La presenza fisica della dirigenza a Milanello assume un forte valore simbolico e operativo: serve a firmare i documenti che chiudono definitivamente il capitolo precedente, evitando strascichi legali con il vecchio tecnico, e a consegnare le chiavi della squadra al portoghese. Questo formale "passaggio di consegne", supervisionato dai vertici societari direttamente sul campo, rappresenta lo spartiacque definitivo che azzera il passato e dà il via immediato alla programmazione della nuova stagione sotto la guida di Amorim. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>
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