Santiago Gimenez, attaccante del Messico si racconta tra rossoneri e Nazionale
Il Milan regna del derby con la grande festa di Modric e compagni a San Siro
Tra i giocatori del Milan impegnati ai Mondiali 2026 c'è anche Santiago Gimenez, attaccante del Messico che, nonostante una stagione difficile in campionato chiusa senza reti, continua a rappresentare uno dei punti di riferimento della nazionale sudamericana. Prima di partire per la competizione, il centravanti rossonero ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nell'ambito della serie "Road to World Cup 2026", soffermandosi sul suo rapporto con il Milan, sulla città e sui ricordi legati alla squadra che tifava fin da bambino. Parole importanti, che confermano il forte legame che unisce Gimenez ai colori rossoneri, insieme alla grande sintonia con i tifosi. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>
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