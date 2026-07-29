Ebenezer Akinsanmiro sta per lasciare definitivamente l'Inter. Dopo una prima parte di precampionato con i nerazzurri, il centrocampista nigeriano classe 2004 non viene ritenuto una pedina pronta nell'immediato. La società milanese preferisce piazzarlo sul mercato in uscita e introitare un piccolo tesoretto da reinvestire per nuovi arrivi.

Akinsamiro al Monza, è quasi fatta!

Dopo il rinnovo di Bisseck e la chiusura dell'affare a parametro zero riguardante John, i nerazzurri sono pronti a fare cassa con un giovane. È Manuele Baiocchini di Sky Sport a rilanciare gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Ebenezer Akinsanmiro. Il club brianzolo seguiva già da qualche tempo il ragazzo e adesso sembra davvero tutto pronto per la chiusura dell'affare. L'interesse iniziale, infatti, si è trasformato in unaa tutti gli effetti, con i biancorossi che hanno messo sul piattopiù unasulla futura vendita del ragazzo.

DONAUESCHINGEN, GERMANIA - 24 LUGLIO: Ebenezer Akinsanmiro del FC Internazionale in azione durante l'allenamento del FC Internazionale al centro di allenamento SV Aasen il 24 luglio 2026 a Donaueschingen, Germania. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

A quanto sembra, inoltre, l'Inter non avrà una recompra sul centrocampista. Pertanto, questi si appresta a diventare totalmente un calciatore dei brianzoli. Perché si arrivi alla formalizzazione dell'affare, oltre all'accordo col ragazzo già trovato, manca il via libera del club di Viale della Liberazione. Superato anche questo step, la negoziazione potrà dirsi conclusa.

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Nell'ultima stagione, il nigeriano ha giocatoin Serie A con un'altra maglia nerazzurra, quella del Pisa. Cresciuto calcisticamente nel, club nigeriano, fu l'Inter a portarlo in Italia nel 2022-2023. Soltanto una presenza in prima squadra per Akinsanmiro, dopo due stagioni nell'Under 19. In Italia, ha vestito anche la maglia della, segnando una rete nel 2024-2025. Adesso, per lui, una nuova avventura in Serie A. Tra l'altro, il caso ha voluto che la prima partita stagionale del Monza fosse proprio contro l'Inter. Chissà che non trovi immediatamente spazio contro la sua ex squadra.