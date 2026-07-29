Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, sta per passare al Monza. L'Inter non dovrebbe vantare alcuna recompra sul calciatore.
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Ebenezer Akinsanmiro sta per lasciare definitivamente l'Inter. Dopo una prima parte di precampionato con i nerazzurri, il centrocampista nigeriano classe 2004 non viene ritenuto una pedina pronta nell'immediato. La società milanese preferisce piazzarlo sul mercato in uscita e introitare un piccolo tesoretto da reinvestire per nuovi arrivi.
Akinsamiro al Monza, è quasi fatta!Dopo il rinnovo di Bisseck e la chiusura dell'affare a parametro zero riguardante John Stones, i nerazzurri sono pronti a fare cassa con un giovane. È Manuele Baiocchini di Sky Sport a rilanciare gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Ebenezer Akinsanmiro. Il club brianzolo seguiva già da qualche tempo il ragazzo e adesso sembra davvero tutto pronto per la chiusura dell'affare. L'interesse iniziale, infatti, si è trasformato in una trattativa a tutti gli effetti, con i biancorossi che hanno messo sul piatto 7.5 mln di euro più una percentuale sulla futura vendita del ragazzo.
A quanto sembra, inoltre, l'Inter non avrà una recompra sul centrocampista. Pertanto, questi si appresta a diventare totalmente un calciatore dei brianzoli. Perché si arrivi alla formalizzazione dell'affare, oltre all'accordo col ragazzo già trovato, manca il via libera del club di Viale della Liberazione. Superato anche questo step, la negoziazione potrà dirsi conclusa.
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