L'ATP di Washington entra nel vivo sul cemento americano con l'avvincente sfida tra Fritz e Bergs, in programma per le ore 16:00 di lunedì 27 luglio. Si preannuncia un match intenso negli Stati Uniti, dove entrambi i giocatori arrivano dopo aver mostrato buone cose nelle ultime apparizioni. Scopriamo le statistiche principali del match e le indicazioni su dove vedere la partita in TV e live streaming per seguire la sfida in diretta.

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Focus sui giocatori

Entrambi i tennisti stanno ottenendo buoni risultati sul cemento statunitense. Nella tappa di Miami, Fritz ha vinto due partite perdendo soltanto contro Lehecka per 2-1, mentre Bergs si è fermato contro l'argentino Etcheverry, ma era stato in grado di battere il padrone di casa Brooksby. In generale, lo storico recente vede Fritz con 3 vittorie su 5 partite, mentre Bergs ne ha vinte 2 su 5. Per quanto riguarda i precedenti, non ci sono scontri diretti su questa superficie ed è la prima volta sul cemento, dato che gli unici incroci sono avvenuti su erba in Germania, con la vittoria per 1-2 a favore dell'americano Fritz.

Il tabellone dell'ATP

La vittoria in questo scontro diretto garantisce il passaggio al turno successivo della competizione. Chi vince andrà agli ottavi di finale e affronterà il vincente tra Majchrzak e Paul, un incrocio che potrebbe regalare la prospettiva di incontrare un altro tennista americano sul tabellone di Washington.

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