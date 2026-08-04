Il Masters 1000 di Toronto propone una sfida interessante tra Daniel Merida Aguilar e Liam Draxl, in programma martedì 4 agosto alle ore 01:00 italiane sul cemento canadese. I due tennisti si affrontano per la prima volta in carriera in un match che mette di fronte due giocatori alla ricerca di conferme importanti nel circuito maggiore.

Per entrambi si tratta di un appuntamento speciale: Merida Aguilar è alla sua prima esperienza nel torneo canadese, mentre Draxl proverà a sfruttare la wildcard ricevuta per conquistare finalmente la sua prima vittoria in un tabellone principale ATP.

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Focus sui giocatori

Daniel Merida Aguilar arriva a Toronto dopo una stagione sulla terra battuta che ha segnato un importante salto di qualità nella sua carriera. Lo spagnolo è stato protagonista di due grandi percorsi: prima ha raggiunto la finale a Bucarest, poi ha conquistato il primo titolo ATP della carriera a Umago.

Questi risultati gli hanno permesso di scalare rapidamente il ranking mondiale, entrando stabilmente tra i primi 100 giocatori del circuito e avvicinandosi alla top 50. Ora la sfida più importante sarà riuscire a confermare questi progressi anche su superfici diverse dalla terra battuta e dimostrare di poter mantenere il proprio livello anche nei grandi appuntamenti internazionali.

Anche Liam Draxl arriva al Masters canadese con grande fiducia. Dopo un inizio di stagione complicato, il canadese ha ritrovato continuità nelle ultime settimane, ottenendo risultati importanti nei tornei Challenger. Ha raggiunto due quarti di finale consecutivi e successivamente si è spinto fino alla finale del Challenger di Winnipeg, risultato che gli ha dato entusiasmo e convinzione in vista della possibilità di giocare un torneo di livello Masters.

Draxl vuole sfruttare al massimo la wildcard ricevuta e dimostrare di poter competere anche contro avversari più quotati. Tuttavia, il canadese è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in un main draw ATP, avendo perso tutte le quattro partite disputate finora a questo livello.

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