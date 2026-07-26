Il torneo ATP di Los Cabos entra nel vivo con il programma dei sedicesimi di finale e propone una sfida interessante tra Zheng e Martin Landaluce. I due tennisti scenderanno in campo lunedì 27 luglio alle ore 19:00 sul cemento messicano, superficie sulla quale entrambi hanno dimostrato di poter ottenere risultati importanti. Si tratta di un confronto tra due giocatori ancora giovani ma già in grado di esprimere un tennis di qualità, motivo per cui la partita si preannuncia molto equilibrata.

L'incontro rappresenta il secondo confronto ufficiale della loro carriera. L'unico precedente risale al 2022, quando i due si affrontarono sull'erba di Wimbledon. In quell'occasione fu Zheng a imporsi con il punteggio di 2-1, conquistando una vittoria sofferta che gli permette oggi di presentarsi con un piccolo vantaggio dal punto di vista psicologico.

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Focus sui giocatori

Zheng arriva a Los Cabos dopo aver ottenuto risultati incoraggianti sul cemento americano. Il tennista asiatico ha infatti conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate su questa superficie, dimostrando una buona continuità e confermando di poter competere ad alti livelli anche sul veloce. Le prestazioni offerte negli Stati Uniti gli hanno permesso di acquisire fiducia e di arrivare all'appuntamento in buone condizioni.

Anche Landaluce sta vivendo un momento molto positivo. Lo spagnolo ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate sul cemento, fermandosi solamente il 25 marzo contro Lehecka in un incontro concluso in due set. Dopo quella sconfitta è riuscito a rialzarsi immediatamente, infilando una serie di risultati convincenti e mettendo in mostra un tennis brillante. Tra le vittorie più importanti spicca anche quella ottenuta contro Luciano Darderi, successo che conferma la crescita del giovane spagnolo.

Il tabellone dell'ATP

Chi riuscirà a imporsi tra Zheng e Landaluce conquisterà l'accesso agli ottavi di finale del torneo ATP di Los Cabos. Nel turno successivo il vincitore affronterà il francese Gea, già qualificato, in una sfida che potrebbe aprire ulteriormente il cammino verso le fasi decisive della competizione.

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