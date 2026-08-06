Il Masters 1000 di Montreal entra nel vivo con la sfida valida per i trentaduesimi di finale tra Daniil Medvedev e Botic Van de Zandschulp, in programma giovedì 6 agosto alle ore 00:30 italiane sul cemento canadese. Il russo torna sulla sua superficie preferita con l'obiettivo di rilanciarsi dopo una parentesi poco brillante tra terra battuta ed erba, mentre l'olandese proverà a sorprendere uno degli specialisti del circuito.

I precedenti sono tutti a favore di Medvedev, che ha sempre avuto la meglio nei quattro confronti diretti disputati finora.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di MEDVEDEV-VAN DE ZANDSCHULP SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Medvedev-Van de Zandschulp in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Medvedev-Van de Zandschulp sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Daniil Medvedev ha iniziato il 2026 nel migliore dei modi sul cemento, conquistando i titoli di Brisbane e Dubai e raggiungendo anche la finale di Indian Wells, dove ha firmato una prestigiosa vittoria contro Carlos Alcaraz. Risultati che avevano fatto pensare a un ritorno stabile ai vertici del tennis mondiale.

Con il passaggio alla terra battuta e all'erba, però, il rendimento del russo è diminuito sensibilmente. Proprio per questo motivo la tournée nordamericana rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se il calo sia stato legato esclusivamente al cambio di superficie. Il cemento, infatti, è da sempre il terreno ideale per il suo tennis, come dimostra anche il record stagionale di 19 vittorie e appena 4 sconfitte.

Anche la storia del Canadian Open sorride a Medvedev. Il russo ha conquistato il titolo a Toronto nel 2021, mentre a Montreal raggiunse la finale nel 2019, confermandosi uno dei giocatori più competitivi della stagione nordamericana. Inoltre, l'assenza di alcuni dei principali protagonisti del circuito potrebbe offrirgli una grande occasione per spingersi fino in fondo nel torneo.

Botic Van de Zandschulp, invece, arriva a Montreal dopo una stagione piuttosto complicata, caratterizzata da risultati altalenanti e da un bilancio negativo. L'olandese ha comunque ritrovato fiducia al primo turno, superando Giovanni Mpetshi Perricard in tre set e interrompendo un momento difficile.

Ora proverà a conquistare due vittorie consecutive per la prima volta dai Masters di Roma e a migliorare il suo miglior risultato al Canadian Open, dove nell'unica partecipazione precedente si era fermato al secondo turno. Il dato che preoccupa maggiormente riguarda però il rendimento contro i migliori del circuito: Van de Zandschulp non batte un giocatore della top 10 da Indian Wells 2025.

E allora che aspetti? Guarda ora Medvedev-Van de Zandschulp in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU