Il tabellone del WTA di Washington propone una sfida molto interessante nei sedicesimi di finale tra Elisabetta Cocciaretto e Clara Tauson. Le due tenniste scenderanno in campo lunedì 27 luglio alle ore 16:00 italiane sul cemento della capitale statunitense, superficie sulla quale entrambe hanno dimostrato di poter esprimere un tennis di alto livello.

La partita mette di fronte due giocatrici che arrivano al torneo con uno stato di forma simile e con la volontà di iniziare nel migliore dei modi il proprio percorso. L'equilibrio tra le due rende difficile individuare una favorita assoluta, anche se i precedenti potrebbero fornire qualche indicazione in vista del confronto.

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Focus sui giocatori

Elisabetta Cocciaretto si presenta a Washington dopo aver interrotto una serie positiva con la sconfitta contro Coco Gauff, una delle avversarie più competitive del circuito. Prima di quel match, però, l'azzurra aveva ottenuto tre vittorie consecutive, mettendo in mostra un tennis convincente e riuscendo a esprimersi con continuità sul cemento. Le prestazioni offerte nelle settimane precedenti rappresentano un segnale positivo in vista dell'esordio nel torneo americano, dove proverà a ritrovare immediatamente il successo.

Anche Clara Tauson arriva negli Stati Uniti con risultati incoraggianti. La tennista danese ha infatti fatto registrare un rendimento molto simile a quello dell'italiana, disputando un ottimo torneo ad Atene. Tra i successi più significativi figura anche quello ottenuto contro l'italiana Tona, risultato che le ha permesso di confermare il buon momento di forma e di arrivare a Washington con grande fiducia.

Dal punto di vista dei precedenti non ci sono confronti sul cemento. Cocciaretto e Tauson si sono affrontate soltanto una volta sulla terra battuta, in Francia, e in quell'occasione fu la danese ad avere la meglio. Si tratta quindi del primo incrocio tra le due sul veloce, una superficie che potrebbe regalare una partita ancora più equilibrata.

Il tabellone del WTA

La vincitrice dell'incontro conquisterà l'accesso agli ottavi di finale del WTA di Washington, dove affronterà una tra le due statunitensi Emma Navarro e Sofia Kenin. Superare il primo turno rappresenterebbe un passo importante verso le fasi decisive del torneo, con la possibilità di misurarsi immediatamente contro una delle protagoniste di casa e continuare la corsa verso il titolo.

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