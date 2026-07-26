Tra le partite più attese dei sedicesimi di finale dell'ATP di Washington c'è senza dubbio il derby italiano tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. Il match è in programma lunedì 27 luglio alle ore 16:00 italiane e si disputerà sul cemento americano, una superficie che non rappresenta quella preferita di nessuno dei due, ma che promette comunque spettacolo vista la qualità dei protagonisti.

La sfida mette di fronte due tra i migliori tennisti italiani del circuito e arriva in un momento particolare della stagione. Oltre al prestigio del derby, c'è in palio la qualificazione agli ottavi di finale, un obiettivo importante in un torneo di alto livello come quello di Washington.

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Focus sui giocatori

Matteo Arnaldi continua a incontrare diverse difficoltà sul cemento. Il suo rendimento recente parla chiaro: non è riuscito a vincere nessuna delle ultime cinque partite disputate su questa superficie. L'ultimo successo risale infatti al 3 gennaio 2026, quando riuscì a superare il francese Gaston. Da quel momento sono arrivate soltanto sconfitte, segnale di un periodo complicato che il tennista italiano proverà a interrompere proprio nel derby.

Diversa la situazione di Lorenzo Musetti, che arriva all'appuntamento con maggiore fiducia. Il toscano ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite disputate sul cemento, dimostrando una buona continuità di rendimento. Tra i risultati più significativi spicca anche il netto successo per 3-0 contro Lorenzo Sonego, una prestazione che conferma il buon momento attraversato dal numero italiano.

Anche i precedenti sorridono a Musetti. I due si sono affrontati diverse volte nel circuito ufficiale e Arnaldi non è mai riuscito a imporsi. L'unico confronto disputato sul cemento risale al 2025 e terminò con la vittoria di Musetti per 3-1, mentre anche gli altri incroci sono stati favorevoli al tennista toscano.

Il tabellone dell'ATP

Il vincitore del derby italiano conquisterà un posto negli ottavi di finale dell'ATP di Washington, continuando il proprio percorso nel torneo americano. Superare questo turno rappresenterebbe un'iniezione di fiducia importante in vista delle fasi più delicate della competizione e consentirebbe di restare in corsa per il titolo.

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