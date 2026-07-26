Tra gli incontri più interessanti dei sedicesimi di finale dell'ATP di Washington spicca quello tra Frances Tiafoe e Terence Atmane, in programma lunedì 27 luglio alle ore 16:00 italiane. Il cemento americano rappresenta una superficie particolarmente favorevole per entrambi, motivo per cui la partita promette equilibrio e spettacolo sin dai primi game.

I due arrivano a questo appuntamento con uno stato di forma molto simile e con la voglia di conquistare un posto negli ottavi di finale. A fare la differenza potrebbero essere i precedenti, che sorridono al tennista statunitense.

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Focus sui giocatori

Frances Tiafoe è reduce dalla sconfitta contro Jannik Sinner, ma prima di quel passo falso aveva messo insieme tre vittorie consecutive nel torneo di Miami, confermando ancora una volta di trovarsi particolarmente a proprio agio sul cemento. Il suo tennis aggressivo e la capacità di accelerare gli scambi rappresentano caratteristiche che gli hanno spesso permesso di ottenere risultati importanti su questa superficie.

Anche Terence Atmane arriva a Washington in un buon momento. Il francese sta attraversando un periodo positivo e ha fatto registrare un rendimento molto simile a quello dell'americano. Tra i risultati più significativi spicca il successo nel derby francese contro Rinderknech, una vittoria che ha evidenziato il buon livello espresso nelle ultime settimane.

I confronti diretti, però, sono tutti dalla parte di Tiafoe. L'americano ha infatti superato Atmane sia a Dallas sia a Miami nel corso di questa stagione, dimostrando di saper interpretare al meglio questa sfida. Il francese cercherà quindi il riscatto, con l'obiettivo di interrompere una tradizione finora sfavorevole.

Il tabellone dell'ATP

Il vincitore del confronto tra Tiafoe e Atmane accederà agli ottavi di finale, dove affronterà chi uscirà vincitore dalla sfida tra il cileno Tabilo e l'olandese Griekspoor. Un eventuale successo permetterebbe di continuare il cammino nel torneo e di avvicinarsi sempre di più alle fasi decisive della competizione

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