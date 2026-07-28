Martedì 29 luglio la Chapecoense ospiterà il Vasco da Gama all'Arena Condá in una sfida valida per il campionato brasiliano di Serie A. Si tratta di un confronto particolarmente delicato in chiave salvezza, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica. L'ultimo precedente tra i due club si è concluso in parità e anche questa volta ci sono tutte le premesse per assistere a una gara molto combattuta.

La Chapecoense proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare un successo fondamentale, mentre il Vasco da Gama cercherà di interrompere il periodo senza vittorie e rilanciare la propria stagione. Per scoprire dove vedere Chapecoense-Vasco da Gama in diretta TV e streaming e seguire il match in tempo reale, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

La Chapecoense arriva all'appuntamento dopo un pareggio spettacolare contro il Santos, una gara che ha comunque confermato le difficoltà difensive della formazione di Rafael Lacerda. Nelle ultime settimane la squadra ha alternato qualche segnale positivo, come il successo contro il Grêmio, a pesanti sconfitte contro avversarie di alta classifica, dimostrando di faticare soprattutto quando il livello degli avversari si alza.

Sul piano offensivo, uno degli uomini più attesi è Yannick Bolasie, che con la sua esperienza e la sua fisicità rappresenta il principale punto di riferimento della squadra. Da seguire anche Marcio Antonio, protagonista nell'ultima giornata con una rete che ha permesso alla Chapecoense di conquistare un punto importante.

Il Vasco da Gama non attraversa un momento particolarmente brillante. La formazione allenata da Pedro Emanuel è reduce da una serie di partite senza successi e nell'ultimo turno non è andata oltre il pareggio contro il Mirassol. Nonostante una buona qualità nel possesso del pallone, la squadra continua a pagare una scarsa concretezza negli ultimi metri.

Le speranze offensive del Vasco sono affidate soprattutto ad Andrés Gómez e Claudio Spinelli, coppia che nelle ultime settimane ha creato il maggior numero di occasioni pericolose. Anche il portiere Léo Jardim sta offrendo prestazioni convincenti, risultando spesso decisivo con i suoi interventi.

Le probabili formazioni di Chapecoense-Vasco Da Gama

La Chapecoense dovrebbe confermare il 4-1-4-1, puntando su una squadra compatta per limitare gli spazi agli avversari. Matteo Aurelio difenderà la porta, con Bruno Pacheco, Rafael Thyere, Eduardo Vinicius Domachowski ed Everton Souza da Cruz in difesa. Davanti alla retroguardia agirà Vinicius Balieiro, mentre Camilo Reijers de Oliveira, Bruno Matias, Giovanni Augusto e David Antunes da Silva supporteranno l'unica punta Yannick Bolasie.

Il Vasco da Gama dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Léo Jardim sarà tra i pali, con Cuiabano, Carlos Cuesta, José Luis Rodríguez e Lucas Piton a formare la linea difensiva. In mediana spazio a Cauan Barros e Thiago Mendes, mentre Tchê Tchê e Adson agiranno a supporto del reparto offensivo, completato dalla coppia composta da Andrés Gómez e Claudio Spinelli.

Chapecoense (4-1-4-1): Matteo Aurelio; Bruno Pacheco, Rafael Thyere, Eduardo Vinicius Domachowski, Everton Souza da Cruz; Vinicius Balieiro; Camilo Reijers de Oliveira, Bruno Matias, Giovanni Augusto, David Antunes da Silva; Yannick Bolasie.

Vasco da Gama (4-2-3-1): Léo Jardim; Cuiabano, Carlos Cuesta, José Luis Rodríguez, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes; Tchê Tchê, Adson; Andrés Gómez, Claudio Spinelli.

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