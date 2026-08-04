Il Masters 1000 di Toronto propone il match tra Pablo Carreno Busta e Valentin Royer, in programma martedì 4 agosto alle ore 02:30 italiane sul cemento canadese. Per entrambi rappresenta un esordio importante, ma con aspettative molto diverse. Lo spagnolo vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane, mentre il francese è chiamato a invertire una stagione fin qui al di sotto delle aspettative.

Non ci sono precedenti ufficiali tra i due tennisti, che si sfideranno per la prima volta in carriera in un torneo particolarmente significativo per Carreno Busta.

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Focus sui giocatori

Dopo due stagioni complicate, condizionate soprattutto dai numerosi problemi fisici, Pablo Carreno Busta sembra aver ritrovato continuità. Lo spagnolo è reduce da diverse prestazioni convincenti e nelle ultime settimane è riuscito a ottenere con regolarità risultati positivi nel circuito maggiore. Toronto rappresenta inoltre uno dei tornei a lui più cari: nel 2022conquistò qui il titolo più prestigioso della sua carriera, superando nel suo percorso Jannik Sinner, Holger Rune e Hubert Hurkacz.

Anche le statistiche confermano il buon momento del tennista iberico. Carreno Busta ha infatti vinto almeno una partita nel tabellone principale degli ultimi quattro tornei disputati e al Masters canadese vanta un record perfetto di 3 vittorie e nessuna sconfitta nei match d'esordio.

Situazione differente per Valentin Royer, che dopo l'ottima stagione disputata nel 2025 non è riuscito a confermarsi nel 2026. Il francese ha raccolto un bilancio di 16 vittorie e 23 sconfitte nei primi mesi dell'anno, risultati che lo hanno portato ad affrontare la tournée nordamericana con la necessità di ritrovare continuità. Nei prossimi tornei dovrà inoltre difendere molti punti conquistati nella passata stagione.

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