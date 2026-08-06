Dove vedere Tien-Monfils in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal mette di fronte Learner Tien e Gael Monfils nei trentaduesimi di finale, in programma giovedì 6 agosto alle ore 02:25 italiane sul cemento canadese. È una sfida tra due generazioni diverse del tennis: il giovane statunitense vuole confermare la sua crescita, mentre il francese cerca un'altra impresa nella sua ultima stagione da professionista.

I due non si sono mai affrontati in carriera. Il vincitore sfiderà ai sedicesimi di finale chi avrà la meglio tra Valentin Royer e Tommy Paul.

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Focus sui giocatori

Learner Tien continua a essere una delle rivelazioni del circuito. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel 2025, quest'anno ha raggiunto il best ranking di numero 15 del mondo, confermando la propria crescita. La stagione sul cemento nordamericano rappresenta una grande opportunità per migliorare ulteriormente la sua classifica, anche se l'esordio a Washington non è stato positivo, con la sconfitta in due set contro Adrian Mannarino.

Lo statunitense resta comunque molto affidabile nei match d'esordio, come dimostra il record di 10 vittorie e 4 sconfittein questa stagione.

Gael Monfils, invece, ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno nel circuito. I problemi fisici ne hanno limitato il rendimento, ma quando è riuscito a essere al meglio ha dimostrato di poter ancora competere ad alti livelli. A Montreal è tornato in campo dopo un lungo stop superando Kamil Majchrzak in due set, diventando il giocatore più anziano a vincere una partita nel tabellone principale del torneo dal 1970.

Il francese conosce molto bene il Canadian Open, dove in passato ha raggiunto una semifinale e ben cinque quarti di finale, anche se nel 2026 non è ancora riuscito a vincere due incontri consecutivi.

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