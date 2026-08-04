Dove vedere Tiafoe-Cilic in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal propone una sfida di grande esperienza nei trentaduesimi di finale, con Frances Tiafoe e Marin Cilic pronti a contendersi un posto nel turno successivo. Il match è in programma mercoledì 5 agosto alle ore 01:00 italiane sul cemento canadese e mette di fronte due giocatori che arrivano all'appuntamento dopo settimane complicate, ma con la voglia di rilanciarsi.

I precedenti sorridono al veterano croato, che si è imposto in entrambi i confronti disputati finora. Per Tiafoe sarà quindi anche un'occasione per interrompere questa tradizione sfavorevole e riprendere fiducia.

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Focus sui giocatori

Frances Tiafoe è chiamato a reagire dopo la delusione vissuta a Washington, dove è stato eliminato all'esordio da Terence Atmane al termine di una partita in tre set. Una sconfitta inattesa che ha interrotto una lunga serie positiva: prima di quel ko, infatti, l'americano aveva sempre superato il primo turno nei tornei ATP disputati nel 2026, vincendo 14 esordi consecutivi. Nonostante questo passo falso, la sua stagione resta comunque positiva, come conferma anche il record di 14 vittorie e 8 sconfitte sul cemento.

Marin Cilic, invece, continua ad alternare buone prestazioni a momenti più difficili, anche a causa dei problemi fisici che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera. Il croato, però, ha dato segnali incoraggianti all'esordio, superando Sho Shimabukuro con il punteggio di 7-6, 6-1 senza concedere alcuna palla break decisiva all'avversario. I precedenti rappresentano un altro elemento favorevole per Cilic, che ha sconfitto Tiafoe sia alla Laver Cup 2017 sia in Coppa Davis 2019.

Il tabellone

Il vincitore della sfida traaccederà ai, dove affronterà chi uscirà vincitore dall'incontro tra. Un passaggio importante in un tabellone ricco di giocatori di alto livello, nel quale ogni vittoria può rappresentare una svolta per il prosieguo del torneo.

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