Il Masters 1000 di Toronto propone uno degli incontri più interessanti del primo turno, con Martin Damm e Stefanos Tsitsipas pronti a sfidarsi martedì 4 agosto alle ore 02:30 italiane sul cemento canadese. Per entrambi si tratta di un debutto molto importante, anche se arrivano all'appuntamento con obiettivi differenti. Da una parte c'è Damm, protagonista di una stagione in costante crescita e vicino a raggiungere per la prima volta la top 100 del ranking mondiale. Dall'altra Tsitsipas, che dopo un lungo periodo complicato sembra aver ritrovato fiducia grazie ai risultati ottenuti nelle ultime settimane.

Quello di Toronto sarà inoltre il primo confronto ufficiale tra i due tennisti. L'assenza di precedenti rende la sfida ancora più interessante, con entrambi chiamati ad adattarsi rapidamente alle caratteristiche dell'avversario e alle condizioni del cemento canadese.

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Focus sui giocatori

Il 2026 sta rappresentando una stagione di crescita per Martin Damm, capace di ottenere risultati importanti nel circuito maggiore. Tra le prestazioni più significative spiccano la semifinale conquistata a Montpellier e il secondo turno raggiunto a Wimbledon, a cui si aggiungono diverse vittorie che gli hanno permesso di avvicinarsi sensibilmente alla top 100 mondiale.

Anche la tournée nordamericana è iniziata con segnali molto positivi. Damm ha superato le qualificazioni a Washington, riuscendo anche a strappare un set a Ben Shelton nel tabellone principale. Successivamente ha confermato il proprio buon momento qualificandosi anche per il main draw del Masters di Toronto. Inoltre può vantare un record di 3 vittorie e una sola sconfitta nei primi turni dei tornei Masters, statistica che conferma la sua capacità di partire subito forte.

Anche Stefanos Tsitsipas sembra aver finalmente ritrovato continuità dopo oltre un anno complicato che lo aveva fatto scivolare sensibilmente nel ranking mondiale. La svolta è arrivata con il titolo conquistato a Gstaad, risultato che gli ha permesso di avvicinarsi nuovamente alla top 50. A Washington è stato eliminato all'esordio, ma la prestazione contro il campione in carica Alex De Minaur è stata comunque positiva, visto che il greco è riuscito a conquistare un set contro la testa di serie numero uno.

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