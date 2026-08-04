Dove vedere Duckworth-De Minaur in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal propone un derby tutto australiano nei trentaduesimi di finale tra James Duckworth e Alex De Minaur. La sfida è in programma mercoledì 5 agosto alle ore 00:00 italiane sul cemento canadese e mette di fronte due tennisti che stanno vivendo momenti molto diversi della loro stagione. Da una parte Duckworth, alla ricerca di un risultato che possa rilanciarlo nel circuito maggiore, dall'altra De Minaur, deciso a ritrovare continuità dopo alcune prestazioni al di sotto delle aspettative.

Anche i precedenti sorridono al numero uno australiano, che si è imposto in entrambi gli incontri disputati contro il connazionale senza concedere neppure un set.

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Focus sui giocatori

James Duckworth conserva ottimi ricordi del Canadian Open, torneo nel quale ha ottenuto alcuni dei migliori risultati della sua carriera. Nel 2021 raggiunse gli ottavi di finale a Toronto, eliminando anche giocatori del calibro di Jannik Sinner e Taylor Fritz, mentre nel 2024 riuscì a strappare un set a Casper Ruud a Montreal, confermando il suo buon feeling con i campi canadesi.

L'australiano è reduce da un periodo nel quale ha cercato soprattutto continuità per consolidare la propria posizione tra i primi 100 del ranking mondiale. Il suo torneo è iniziato nel migliore dei modi grazie al convincente successo contro Christopher O'Connell, ma il sorteggio gli ha riservato subito un ostacolo di altissimo livello come De Minaur. Anche i numeri evidenziano la difficoltà della sfida: Duckworth ha raggiunto il secondo turno di un Masters 1000 sette volte in carriera, tre delle quali proprio al Canadian Open, ma vanta un record di 0 vittorie e 18 sconfitte contro giocatori della top 10.

Alex De Minaur, invece, arriva a Montreal dopo settimane non semplicissime. Pur essendo rimasto stabilmente tra i migliori dieci del mondo, il suo rendimento è apparso meno brillante rispetto al passato. L'ultima delusione è arrivata a Washington, dove non è riuscito a difendere il titolo ed è stato eliminato nei quarti di finale da Brandon Nakashima.

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