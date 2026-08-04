Il programma del Masters 1000 di Toronto mette di fronte Kamil Majchrzak e Gael Monfils, che si affronteranno martedì 4 agosto alle ore 01:00 italiane sul cemento canadese. Il match inaugura il cammino dei due tennisti nel torneo e mette a confronto due giocatori che arrivano con sensazioni molto diverse. Da una parte il polacco, protagonista di una stagione positiva, dall'altra il francese, condizionato negli ultimi mesi da diversi problemi fisici.

Si tratta del primo confronto ufficiale tra Majchrzak e Monfils, un motivo in più per rendere la sfida particolarmente interessante.

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Focus sui giocatori

Kamil Majchrzak arriva a Toronto dopo aver conquistato, due mesi fa, il primo titolo ATP della sua carriera a 's-Hertogenbosch. Pur non essendo riuscito a trovare continuità di risultati, il polacco ha mantenuto un livello di gioco elevato, dimostrandosi competitivo in ogni torneo disputato.

Le sconfitte arrivate dopo quel successo sono infatti maturate contro avversari di alto livello o al termine di partite molto equilibrate. Ha ceduto contro Jiri Lehecka al Queen's Club, è stato eliminato da Zachary Svajda al termine di una battaglia di cinque set a Wimbledon e, più recentemente, ha perso contro Taylor Fritz a Washington. Numeri che confermano come il suo rendimento sia rimasto costante nonostante i risultati altalenanti. Inoltre, il polacco si presenta con tre vittorie consecutive nei primi turni dei tornei Masters, mantenendo un record perfetto di 2-0 in questa stagione.

L'ultima apparizione ufficiale di Monfils risale al Roland Garros, dove è stato eliminato al primo turno dopo una lunga sfida conclusa in cinque set. Da allora non è più tornato in campo e non vince una partita dal Masters di Monte Carlo, disputato ad aprile. A Toronto cercherà quindi di ritrovare fiducia in un torneo dove in passato ha raggiunto anche una semifinale, anche se nell'ultima partecipazione è stato eliminato all'esordio.

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