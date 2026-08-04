Martedì 4 agosto, alle ore 20:30, Arsenal e Real Betis si affronteranno in un'amichevole internazionale all'Aviva Stadium di Dublino. La sfida rappresenta un importante test di preparazione per entrambe le squadre in vista dell'inizio della nuova stagione, con i londinesi chiamati a confermare le buone sensazioni del precampionato e gli spagnoli pronti a misurarsi contro un'avversaria di altissimo livello.

L'Arsenal arriva all'appuntamento dopo due vittorie nelle prime uscite estive, mentre il Betis ha già affrontato diversi test e può contare su una condizione atletica più avanzata. Per scoprire dove vedere Arsenal-Betis in diretta TV e streaming e seguire la sfida in tempo reale, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

L'Arsenal ha iniziato nel migliore dei modi la preparazione alla nuova stagione. La squadra di Mikel Arteta ha prima superato l'MK Dons in un'amichevole disputata a porte chiuse e poi ha confermato il proprio stato di forma contro il Girona, battuto con un netto successo.

A prendersi la scena nell'ultima partita è stato soprattutto il giovane talento Dowman, protagonista con un gol e un assist, ma sono arrivati segnali positivi anche dai nuovi acquisti e dagli uomini più esperti. Tzolis ha trovato la rete dopo il suo arrivo in estate, mentre Gabriel Jesus e Kai Havertz hanno dimostrato di essere già pronti per l'inizio della stagione.

La sfida contro il Betis sarà anche un'occasione importante per continuare a rodare i meccanismi della squadra campione d'Inghilterra, che punta a difendere il titolo conquistato nella scorsa annata. L'ultimo successo è arrivato contro l'Almeria, battuto grazie alla rete di Ivan Corralejo. La formazione spagnola si prepara a una stagione molto importante dopo il quinto posto conquistato nella Liga e la conseguente qualificazione alla Champions League.

Le probabili formazioni di Arsenal-Betis

L'Arsenal dovrebbe schierarsi con il 4-3-3. Kepa sarà il portiere titolare, con Mosquera, Saliba, Hincapie e Calafiori davanti a lui. A centrocampo spazio a Nwaneri, Lewis-Skelly e Havertz, mentre il tridente offensivo sarà composto da Dowman, Gabriel Jesus e Tzolis. Il Real Betis dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Gonzalez difenderà la porta, con Bellerin, Llorente, Gomez e Firpo nella linea arretrata. Roca e Corralejo agiranno davanti alla difesa, mentre Antonio, Isco e Fornals supporteranno l'unica punta Piccolo.

Arsenal (4-3-3): Kepa; Mosquera, Saliba, Hincapie, Calafiori; Nwaneri, Lewis-Skelly, Havertz; Dowman, Gabriel Jesus, Tzolis.

Real Betis (4-2-3-1): Gonzalez; Bellerin, Llorente, Gomez, Firpo; Roca, Corralejo; Antonio, Isco, Fornals; Piccolo.

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