Gli appassionati di grande tennis si preparano a seguire la sfida tra Mannarino e Tien, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo ATP di Washington, nella capitale degli Stati Uniti. Il match si disputerà lunedì 27 luglio alle ore 16:00 sul cemento americano, una superficie su cui entrambi i tennisti arrivano dopo aver raccolto risultati piuttosto altalenanti nel recente periodo. Per tutti gli appassionati che vogliono scoprire dove vedere la partita in TV e live streaming, la copertura dell'evento permetterà di seguire ogni punto di questo scontro generazionale su cemento.

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Focus sui giocatori

Analizzando le prestazioni più recenti dei due atleti, emerge un percorso ricco di alti e bassi. Mannarino ha perso due delle ultime tre partite disputate: l'unico successo è arrivato a Miami contro Zhang, mentre nella sua ultima uscita si è dovuto arrendere al padrone di casa Paul. Dall'altra parte del campo, anche il giovane Tien ha perso due partite di fila tra gli ATP di Miami e Indian Wells, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Tuttavia, l'americano arrivava da una striscia di tre vittorie consecutive, tra cui spicca l'affermazione per 2-1 contro lo spagnolo Davidovich Fokina. I due tennisti non si sono mai affrontati su questa superficie e non contano alcun precedente in carriera, rendendo questo incrocio una primissima volta assoluta.

Il tabellone dell'ATP

Il percorso all'interno del tabellone principale dell'ATP di Washington si preannuncia particolarmente avvincente per il giocatore che riuscirà a superare questo turno. Per quanto riguarda il prossimo ostacolo sul tabellone, chi vincerà affronterà ai quarti di finale il vincitore della sfida tra Michelsen e Draper. L'attenzione resta dunque altissima su questo spicchio di tabellone, pronto a regalare ulteriori emozioni e incroci ad alta tensione sul cemento statunitense.

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