Dove vedere Nakashima-Altmaier in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal prosegue con i trentaduesimi di finale, dove Brandon Nakashima affronterà Daniel Altmaier nella sfida in programma mercoledì 5 agosto alle ore 00:00 italiane. Sul cemento canadese si affrontano due tennisti che arrivano con sensazioni completamente diverse: lo statunitense è reduce da un ottimo torneo a Washington, mentre il tedesco è riuscito a interrompere soltanto da pochi giorni un lungo periodo negativo su questa superficie.

I precedenti sorridono a Nakashima, che ha vinto l'unico confronto diretto disputato finora nel circuito ATP.

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Focus sui giocatori

Brandon Nakashima sembra aver ritrovato fiducia proprio nel momento più importante della stagione sul cemento. Dopo una parte di 2026 caratterizzata da risultati altalenanti, lo statunitense ha disputato un eccellente torneo a Washington, raggiungendo la semifinale grazie a vittorie di prestigio contro Jakub Mensik e Alex De Minaur. Il suo cammino si è fermato soltanto contro Taylor Fritz, al termine di una combattuta sfida in tre set.

Le ultime prestazioni confermano una crescita evidente sia dal punto di vista del gioco sia della fiducia. Nakashima ha già dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio sul cemento nordamericano e, mantenendo questo livello, potrebbe compiere un ulteriore salto di qualità nel ranking mondiale, avvicinandosi alla top 20. Anche i numeri gli danno ragione: in questa stagione ha conquistato 13 vittorie in 20 partite sul cemento outdoor e nel 2024 raggiunse gli ottavi di finale proprio a Montreal.

Daniel Altmaier, invece, è arrivato in Canada dopo aver disputato diverse settimane sulla terra battuta europea, senza alcuna preparazione specifica sul cemento. Nonostante questo, il tedesco ha sorpreso all'esordio superando Aleksandar Vukic in rimonta, recuperando un set e un break di svantaggio grazie a una prova di grande carattere.

Quel successo ha un valore particolare perché ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive sul cemento ed è stato il suo primo successo stagionale su questa superficie. Resta però un dato che testimonia le difficoltà incontrate contro i migliori giocatori: Altmaier non batte un top 50 sul cemento dall'ATP di Metz del 2025 e non supera il secondo turno di un Masters 1000 da Parigi 2025.

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