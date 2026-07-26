Il programma dei sedicesimi di finale dell'ATP di Washington mette di fronte due protagonisti del circuito internazionale come Alex De Minaur e Stefanos Tsitsipas. Il match è in programma lunedì 27 luglio alle ore 16:00 italiane e si giocherà sul cemento statunitense, una superficie sulla quale entrambi hanno alternato prestazioni convincenti a risultati meno positivi negli ultimi mesi.

La sfida si preannuncia particolarmente interessante anche per i numerosi precedenti tra i due giocatori. Nel corso degli anni, infatti, De Minaur e Tsitsipas si sono affrontati diverse volte sul cemento e il bilancio è nettamente favorevole al tennista greco, che proverà a confermare questa tradizione anche nel torneo americano.

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Focus sui giocatori

Il rendimento recente di Alex De Minaur sul cemento non è stato dei migliori. Nel torneo di Miami l'australiano ha incontrato subito grandi difficoltà ed è stato eliminato proprio da Tsitsipas, senza riuscire a trovare continuità nel proprio gioco. Anche il successivo appuntamento a Indian Wells non gli ha permesso di invertire la tendenza, confermando un periodo complicato su questa superficie.

Situazione differente per Stefanos Tsitsipas, che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita proprio sul cemento. A Miami il greco ha lavorato con efficacia sulla rapidità degli spostamenti e sulla gestione degli scambi, ottenendo due vittorie nelle ultime tre partite. Tra i successi più importanti figura anche quello contro l'inglese Fery, risultato che gli ha consentito di arrivare a Washington con maggiore fiducia.

Anche i confronti diretti rappresentano un elemento da non sottovalutare. Tsitsipas domina i precedenti sul cemento, avendo superato De Minaur in numerosi tornei del circuito internazionale. Le vittorie ottenute a Miami, in Messico, negli Stati Uniti, a Rotterdam e a Parigi testimoniano una superiorità consolidata su questa superficie e potrebbero avere un peso anche dal punto di vista psicologico.

Il tabellone dell'ATP

Il vincitore della sfida conquisterà l'accesso agli ottavi di finale dell'ATP di Washington, proseguendo il proprio cammino in uno dei tornei più importanti della tournée nordamericana sul cemento. Per entrambi si tratta di un passaggio fondamentale per acquisire fiducia e avvicinarsi alle fasi decisive della competizione.

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