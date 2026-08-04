Martedì 4 agosto, alle ore 20:00, lo Sparta Praga ospiterà il Lione nella gara d'andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League. Il confronto rappresenta il primo capitolo di una doppia sfida che mette in palio l'accesso all'ultimo turno di qualificazione alla fase campionato della massima competizione europea.

La formazione ceca potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e su una condizione atletica già collaudata grazie all'inizio del campionato nazionale. Il Lione, invece, farà il proprio debutto stagionale in una gara ufficiale e cercherà di sfruttare la qualità della propria rosa per ottenere un risultato positivo in vista del ritorno in Francia. Per scoprire dove vedere Sparta Praga-Lione in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Lo Sparta Praga arriva all'appuntamento con due partite ufficiali già disputate nella nuova stagione del campionato ceco. Dopo un esordio difficile, concluso con una sconfitta sul campo del Brno, la squadra allenata da Brian Priske ha reagito immediatamente superando lo Zilina con una prestazione convincente. Anche il precampionato aveva evidenziato luci e ombre, alternando successi convincenti ad alcune battute d'arresto contro avversari di livello internazionale.

Tra gli uomini più attesi c'è Adam Karabec, trequartista di grande talento che ritroverà il Lione dopo l'esperienza vissuta in Francia nella passata stagione. Il suo estro e la sua capacità di inserirsi potrebbero rappresentare un'arma importante per i padroni di casa.

Il Lione di Paulo Fonseca, invece, ha preparato l'esordio europeo esclusivamente attraverso le amichevoli estive. La formazione francese ha mostrato una buona capacità realizzativa in diverse occasioni, ma ha anche evidenziato qualche difficoltà difensiva nelle uscite più impegnative, come dimostrano le sconfitte contro Slavia Praga e Betis.

Grande attenzione sarà rivolta anche a Lois Openda, arrivato in prestito dalla Juventus e desideroso di rilanciarsi dopo una stagione complicata. In attacco, insieme a lui, il Lione potrà contare sulla velocità di Ernest Nuamah e Malick Fofana, chiamati a mettere in difficoltà la retroguardia ceca.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Lione

Lo Sparta Praga dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Surovcik, mentre la linea difensiva sarà composta da Kaderabek, Sevinsky, Zeleny e Mercado. In mezzo al campo spazio a Irving e Sochurek, con Alcocer, Karabec e Haraslin alle spalle dell'unica punta Kuchta. Il Lione dovrebbe rispondere con un 4-3-3 nel quale Greif difenderà la porta. In difesa previsti Maitland-Niles, Kluivert, Mata e Abner, mentre a centrocampo agiranno Mangala, Tessmann e Tolisso. Il tridente offensivo sarà composto da Nuamah, Openda e Fofana.

Sparta Praga (4-2-3-1): Surovcik; Kaderabek, Sevinsky, Zeleny, Mercado; Irving, Sochurek; Alcocer, Karabec, Haraslin; Kuchta. Allenatore: Priske.

Lione (4-3-3): Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Abner; Mangala, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Openda, Fofana. Allenatore: Fonseca.

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