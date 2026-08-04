Martedì 4 agosto, alle ore 20:00, l'Union Saint-Gilloise e il Bodø/Glimt si affronteranno nella gara d'andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League. In palio c'è un posto nei playoff della competizione, ultimo ostacolo prima dell'accesso alla fase campionato, mentre la squadra sconfitta proseguirà il proprio percorso in Europa League.

Per il club belga sarà una sfida particolare anche dal punto di vista logistico. L'Union Saint-Gilloise, infatti, non potrà disputare l'incontro nel proprio stadio e sarà costretto a trasferirsi al Batimont Solar Park di Ostenda, impianto scelto per rispettare i requisiti UEFA. Dall'altra parte ci sarà un Bodø/Glimt che arriva all'appuntamento in uno straordinario momento di forma e con l'obiettivo di confermarsi tra le realtà emergenti del calcio europeo. Per scoprire dove vedere Union Saint-Gilloise-Bodo/Glimt in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

L'Union Saint-Gilloise si presenta all'appuntamento con entusiasmo e fiducia. La formazione allenata da David Hubert ha inaugurato la nuova stagione conquistando la Supercoppa del Belgio ai rigori contro il Club Brugge, un successo arrivato al termine di una preparazione estiva molto convincente. Anche nelle amichevoli i belgi hanno mostrato ottime indicazioni, confermando quanto di buono fatto nella scorsa stagione, conclusa ai vertici del campionato e con una storica partecipazione alla fase principale della Champions League.

Il principale riferimento offensivo resta Promise David, protagonista dell'ultima annata e chiamato a guidare ancora una volta l'attacco della squadra belga in una sfida dal peso specifico elevato.

Il Bodø/Glimt, però, arriva in Belgio con numeri altrettanto importanti. La squadra di Kjetil Knutsen sta attraversando uno dei periodi migliori della propria stagione, grazie a una lunga serie di vittorie consecutive in campionato che hanno consolidato le ambizioni del club norvegese anche sul palcoscenico europeo.

Nonostante la partenza del bomber Kasper Høgh, il reparto offensivo continua a offrire ottime garanzie con Ola Brynhildsen e Ole Blomberg, supportati dalla qualità di Jens Petter Hauge e Sondre Fet. Qualche assenza per infortunio riduce le opzioni a disposizione dell'allenatore, ma il Bodø/Glimt resta una squadra capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Le probabili formazioni di Union St. Gilloise-Bodo Glimt

L'Union Saint-Gilloise dovrebbe confermare il 3-5-2. Chambaere sarà il portiere, con Mac Allister, Sylla e Sykes a comporre la difesa. A centrocampo spazio a Patris, Zorgane, Van De Perre, Olaru e Smith, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Fuseini e Promise David. Il Bodo/Glimt dovrebbe invece schierarsi con il 4-1-3-2. Tra i pali ci sarà Haikin, protetto dalla linea difensiva composta da Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami e Bjørkan. Berg agirà davanti alla difesa, con Auklend, Fet e Hauge sulla linea di centrocampo a supporto della coppia offensiva formata da Blomberg e Brynhildsen.

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Chambaere; Mac Allister, Sylla, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Olaru, Smith; Fuseini, David. Allenatore: Hubert.

Bodø/Glimt (4-1-3-2): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Berg; Auklend, Fet, Hauge; Blomberg, Brynhildsen. Allenatore: Knutsen.

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