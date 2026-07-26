Si preannuncia un match di altissimo livello sul cemento statunitense dell'ATP di Washington, dove scenderanno in campo Michelsen e Draper. L'appuntamento per questo interessante scontro è fissato per le ore 16:00 di lunedì 27 luglio. Le premesse per un grande spettacolo ci sono tutte, con un idolo locale intenzionato a far valere il fattore campo e un avversario di assoluto valore. Di seguito tutte le indicazioni su dove vedere la partita in TV e live streaming per non perdersi neanche un game di questo confronto.

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Focus sui giocatori

Arriva a questo appuntamento in uno splendido momento di forma Michelsen, forte di ben cinque partite vinte di fila. Al contrario, Draper ha appena finito di disputare la sua stagione sulla terra battuta e sull'erba, il che rende nettamente favorito per la vittoria finale l'americano Michelsen, che potrà contare anche sul sostegno del pubblico di casa.

Non ci sono precedenti in nessuna superficie e quella di Washington sarà la loro prima sfida in carriera. Va sottolineato che Draper, nell'evento di Indian Wells dove è stato eliminato da Medvedev, ha comunque mostrato una grande prova di forza eliminando sia Cerundolo che Djokovic in 3 set.

Il tabellone dell'ATP

I risvolti per la prosecuzione del torneo sono di fondamentale importanza nell'economia del tabellone. Chi vince affronterà agli ottavi di finale il vincitore del match tra Mannarino e Tien. Questo incrocio apre dunque la concreta possibilità di assistere a un affascinante possibile derby americano tra Michelsen e Tien al turno successivo, rendendo la parte alta della griglia ancora più avvincente. Ci aspetta infatti un ATP stelle e strisce ricco di divertimento.

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