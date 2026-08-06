Dove vedere Royer-Paul in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal propone la sfida tra Valentin Royer e Tommy Paul, valida per i trentaduesimi di finale e in programma giovedì 6 agosto alle ore 01:30 italiane sul cemento canadese. Il francese arriva con entusiasmo dopo aver superato il primo turno, mentre lo statunitense è chiamato a reagire dopo alcune prestazioni deludenti.

I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera. Chi vincerà affronterà ai sedicesimi il vincente della sfida tra Learner Tien e Gael Monfils, con la possibilità di assistere a un derby tutto francese oppure a uno statunitense.

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Focus sui giocatori

Valentin Royer è alla ricerca della svolta in una stagione complicata. Dopo i buoni risultati ottenuti nella parte finale del 2025, che gli avevano consentito di affacciarsi con continuità nel circuito maggiore, il francese ha faticato a confermarsi nel 2026. A Montreal, però, ha iniziato con il piede giusto, rimontando ed eliminando Pablo Carreno Busta, un successo che potrebbe restituirgli fiducia in vista del prosieguo del torneo.

Per Royer si tratta di un'occasione importante anche perché non è mai riuscito a superare il secondo turno in un Masters 1000 e non ottiene due vittorie consecutive nel tabellone principale di un torneo ATP dal settembre 2025.

Tommy Paul, invece, non sta attraversando il suo periodo migliore. Negli ultimi mesi il suo rendimento è stato inferiore agli standard abituali e le ultime uscite hanno alimentato qualche dubbio sul suo stato di forma. Dopo la sconfitta contro Hubert Hurkacz a Wimbledon, lo statunitense è stato eliminato all'esordio anche a Washington da Kamil Majchrzak, iniziando nel peggiore dei modi la tournée nordamericana sul cemento.

Nonostante ciò, Paul resta un avversario di assoluto livello. In passato ha raggiunto i quarti di finale a Montreal e nel 2026 ha costruito un solido record di 12 vittorie e 3 sconfitte nei match d'esordio, numeri che testimoniano la sua capacità di partire forte nei tornei più importanti.

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