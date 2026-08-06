Dove vedere Droguet-Auger-Aliassime in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal propone una sfida interessante nei trentaduesimi di finale tra Titouan Droguet e Felix Auger-Aliassime, in programma giovedì 6 agosto alle ore 01:30 italiane sul cemento canadese. Per il padrone di casa si tratta di un esordio delicato, mentre il francese arriva con entusiasmo dopo aver ottenuto la sua prima vittoria nel tabellone principale di un torneo Masters.

I precedenti sorridono ad Auger-Aliassime, che si è imposto nell'unico confronto diretto disputato finora. Chi conquisterà il successo volerà ai sedicesimi di finale, dove affronterà lo statunitense Brandon Nakashima.

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Focus sui giocatori

Titouan Droguet sta vivendo una stagione di crescita costante nel circuito ATP. Il francese ha raggiunto risultati importanti che gli hanno permesso di acquisire fiducia e continuità, a partire dalla semifinale di Montpellier, fino ai quarti di finale conquistati a Bucarest e successivamente a Umago.

A Montreal è già riuscito a scrivere una piccola pagina della sua carriera, ottenendo la prima vittoria in un tabellone principale di un Masters 1000 grazie al successo in tre set contro il connazionale Luca Van Assche. Felix Auger-Aliassime, invece, arriva al Canadian Open dopo una stagione ricca di soddisfazioni. I risultati ottenuti nei mesi precedenti gli hanno consentito non solo di consolidare la propria classifica, ma anche di spingersi fino alle prime posizioni del ranking mondiale.

Le statistiche, tuttavia, sono incoraggianti. Auger-Aliassime è imbattuto contro giocatori fuori dalla top 100 in questa stagione, con un record di 7 vittorie e nessuna sconfitta, e ha inoltre vinto quattro dei cinque match d'esordio disputati nei Masters 1000 del 2026. Anche l'unico precedente contro Droguet, giocato nella semifinale di Montpellier, si è concluso con una vittoria del canadese al termine di una sfida combattuta in tre set.

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