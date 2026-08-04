Dove vedere Darderi-Diallo in diretta TV e streaming gratis

Il Masters 1000 di Montreal propone un interessante match dei trentaduesimi di finale tra Luciano Darderi e Gabriel Diallo, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 01:00 italiane sul cemento canadese. Una sfida che mette di fronte due giocatori alla ricerca di continuità dopo una stagione condizionata da diversi problemi fisici.

Da una parte l'italiano, reduce da un periodo complicato ma protagonista di una grande crescita negli ultimi mesi, dall'altra il canadese che vuole sfruttare il sostegno del pubblico di casa per rilanciarsi nel circuito. I due tennisti si affronteranno per la prima volta in carriera.

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Focus sui giocatori

Luciano Darderi ha vissuto una stagione particolare, caratterizzata da alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato il percorso di crescita. Nonostante le difficoltà, l'azzurro è riuscito comunque a raggiungere risultati importanti, arrivando fino al numero 16 del ranking mondiale, il suo miglior piazzamento in carriera.

Gli infortuni, però, hanno continuato a condizionarlo anche durante la tournée nordamericana sul cemento. La scorsa settimana a Los Cabos è stato infatti costretto al ritiro nel match d'esordio contro Dalibor Svrcina, quando era sotto per 3-0. Un episodio che conferma i dubbi sulla sua condizione fisica in vista dell'appuntamento canadese.

Gabriel Diallo arriva invece a questo appuntamento con la necessità di ritrovare fiducia dopo un periodo difficile. Il canadese aveva compiuto importanti passi avanti nella passata stagione, ma diversi problemi fisici hanno frenato la sua crescita e gli hanno fatto perdere terreno nel ranking mondiale, fino all'uscita dalla top 100.

Il Masters di Montreal rappresenta quindi una grande opportunità per invertire la rotta. Diallo ha iniziato bene il torneo superando Kyrian Jacquet in tre set, battendo uno degli avversari più in forma del momento e dimostrando di poter competere nuovamente ad alto livello. Con un'altra vittoria sarebbe vicino al ritorno tra i primi cento giocatori del mondo.

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