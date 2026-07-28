Martedì 29 luglio l'Atletico Mineiro ospiterà il Bragantino in una sfida valida per il campionato brasiliano di Serie A. Le due squadre arrivano all'appuntamento con l'obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane: i padroni di casa vogliono sfruttare l'entusiasmo della prestigiosa vittoria contro il Palmeiras, mentre gli ospiti cercano di interrompere una serie di pareggi e tornare al successo.

Si tratta di un confronto che mette di fronte due formazioni con ambizioni importanti e che potrebbe rivelarsi decisivo per consolidare la propria posizione in classifica. Per scoprire dove vedere Atletico Mineiro-Bragantino in diretta TV e streaming e seguire il match in tempo reale, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

L'Atletico Mineiro si presenta alla sfida dopo aver conquistato un successo di grande prestigio contro la capolista Palmeiras, battuta 2-1 grazie alle reti di Ruan Tressoldi e Victor Hugo. Una vittoria che ha restituito fiducia alla squadra dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Nelle settimane precedenti erano infatti arrivati il pareggio contro il Bahia, il successo di misura sul Vasco e alcune battute d'arresto tra campionato e competizioni continentali.

Uno degli aspetti su cui dovrà ancora lavorare la formazione di Belo Horizonte è la fase realizzativa. Mateo Cassierra continua a essere uno dei giocatori più coinvolti nella costruzione delle azioni offensive, ma finora non è riuscito a trovare con continuità la via del gol. Anche per questo motivo il contributo di giocatori come Bernard e Victor Hugo potrebbe risultare determinante.

Il Bragantino arriva invece dopo il pareggio senza reti contro il Coritiba, risultato che conferma una squadra difficile da battere ma che negli ultimi turni ha faticato a trasformare le buone prestazioni in vittorie. L'ultimo successo risale alla sfida contro l'Athletico Paranaense, preceduta anche da un'importante affermazione sul campo dell'Internacional.

Le probabili formazioni di Atletico Mineiro-Bragantino

L'Atletico Mineiro dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha portato alla vittoria contro il Palmeiras. Everson difenderà la porta, con Renan Lodi, Ruan Tressoldi, Lyanco e Natanael a comporre il reparto arretrato. In mediana agiranno Maycon e Tomás Pérez, mentre Victor Hugo, Igor Gomes e Bernard supporteranno l'unica punta Mateo Cassierra.

Il Bragantino dovrebbe rispondere con un modulo offensivo che farà affidamento sull'esperienza di Tiago Volpi tra i pali. In difesa spazio ad Alix Vinicius, Gustavo Marques, Pedro Henrique e José Hurtado, mentre a centrocampo dovrebbero partire dal primo minuto Eric Ramires, Matheus Fernandes, Rodriguinho e Jose Herrera. In attacco la coppia formata da Eduardo Sasha e Fernando dos Santos Pedro guiderà il reparto offensivo.

Atletico Mineiro (4-2-3-1): Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi, Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez; Igor Gomes, Victor Hugo, Bernard; Mateo Cassierra.

Bragantino: Tiago Volpi; Alix Vinicius, Gustavo Marques, Pedro Henrique, José Hurtado; Eric Ramires, Matheus Fernandes, Rodriguinho, Jose Herrera; Eduardo Sasha, Fernando dos Santos Pedro.

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