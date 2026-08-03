Martedì 4 agosto, alle ore 20:00, l'Olympiacos ospiterà il NEC Nijmegen nella gara d'andata del terzo turno preliminare di UEFA Champions League. Allo stadio Karaiskakis andrà in scena una sfida importante per entrambe le formazioni, che puntano a conquistare un risultato positivo in vista del ritorno e ad avvicinarsi ai playoff della competizione.

I greci potranno contare sull'esperienza maturata negli ultimi anni nelle competizioni europee, mentre gli olandesi cercheranno di confermare quanto di buono mostrato nella scorsa stagione, quando hanno chiuso il campionato nelle zone alte della classifica. Per scoprire dove vedere Olympiacos-NEC Nijmegen in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

L'Olympiacos si presenta all'appuntamento dopo aver chiuso la passata stagione con un pareggio nel derby contro l'AEK Atene. La squadra allenata da José Luis Mendilibar ha alternato vittorie, pareggi e qualche battuta d'arresto nelle ultime uscite, dimostrando comunque una buona solidità difensiva e la capacità di restare competitiva anche nelle sfide più impegnative.

Tra gli uomini più attesi c'è Ayoub El Kaabi, principale terminale offensivo della formazione greca, affiancato dall'esperienza di Rodinei e dalla qualità di Chiquinho, giocatore fondamentale nella costruzione della manovra e negli ultimi passaggi. Anche Gelson Martins rappresenta una delle principali armi offensive a disposizione di Mendilibar.

Il NEC Nijmegen arriva invece con entusiasmo dopo aver concluso il campionato olandese con una vittoria contro il Go Ahead Eagles. La formazione guidata da Dick Schreuder ha evidenziato un gioco propositivo e una buona efficacia offensiva, qualità che cercherà di confermare anche in un palcoscenico europeo.

Bryan Linssen resta uno dei principali riferimenti in attacco, mentre Tjaronn Chery e Noe Lebreton garantiscono qualità e imprevedibilità negli ultimi metri. Da non sottovalutare anche il contributo di Sami Ouaissa, spesso decisivo nella rifinitura delle azioni offensive.

Le probabili formazioni di Olympiacos-Nec

L'Olympiacos dovrebbe affidarsi al consueto assetto tattico con Tzolakis tra i pali. In difesa spazio a Rodinei, Retsos, Carmo e Ortega, mentre a centrocampo dovrebbero agire Hezze, Chiquinho e Mouzakitis. In avanti Gelson Martins ed El Kaabi saranno i punti di riferimento offensivi, supportati da Yazici. Il NEC Nijmegen dovrebbe invece schierare Roefs in porta, con Pereira, Sandler, Nuytinck e Verdonk a comporre il reparto arretrato. A centrocampo spazio a Proper, Chery e Lebreton, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Ouaissa, Linssen e Hansen.

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Hezze, Chiquinho, Mouzakitis; Gelson Martins, Yazici; El Kaabi.

NEC Nijmegen: Roefs; Pereira, Sandler, Nuytinck, Verdonk; Proper, Chery, Lebreton; Ouaissa, Linssen, Hansen.

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