Manca pochissimo all'inizio dell'atteso confronto tra Nakashima ed Etcheverry, valido per l'ATP di Washington e programmato sul cemento per lunedì 27 luglio alle ore 16:00 italiane. La tappa statunitense mette di fronte due giocatori con caratteristiche differenti, pronti a dare battaglia per proseguire la corsa nel torneo. Vediamo nel dettaglio le informazioni sul momento di forma e dove vedere la partita in TV e live streaming per seguire la diretta del match.

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Focus sui giocatori

Lo stato di forma attuale dei due protagonisti offre spunti molto diversi. Nakashima si presenta non nel migliore dei modi a questa partita: nelle recenti tappe dell'ATP americano è stato infatti subito eliminato sia a Indian Wells che a Miami, uscendo di scena rispettivamente contro Zverev e Cilic.

Decisamente migliore il cammino di Etcheverry, che ha vinto due delle ultime tre partite giocate, sfoderando un'ottima prestazione nella vittoria contro Jodar. Per quanto riguarda lo storico dei precedenti tra i due tennisti, ce n'è soltanto uno nel 2024 su terra battuta a Barcellona, occasione in cui si è imposto l'argentino Etcheverry per 2-1 contro l'americano.

Il tabellone dell'ATP

I punti in palio per il prosieguo del torneo sono pesanti per entrambi gli atleti. Chi vince avanzerà nel torneo e arriverà agli ottavi di finale, dove incrocerà la racchetta con il vincitore della sfida tra Svajda e Mensik. Una sfida cruciale per garantirsi un posto tra i migliori del tabellone nell'ATP di Washington.

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